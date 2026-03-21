プジョー・スポールが仕立てた“モンスターマシン”使い勝手の良いCセグメントのコンパクトハッチバックでありながら、スーパーカー顔負けのスペックを秘め、市販化が熱望された幻のモデルがありました。それが、2015年のフランクフルトモーターショーでプジョーブースの主役を務めたコンセプトカー「308 R Hybrid（ハイブリッド）」です。 【画像】超カッコイイ！ これが「ちいさな“4WD”ハッチバック」です！ 画像で見る（1