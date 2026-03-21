夫婦にとって、家族計画はとても重要な話でしょう。子どもは産むのか、産むとしたら何人かなど、その後の生活を考えて、しっかり話し合って決めていくものではないでしょうか。でもときに、周囲からあれこれ言われることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『現在1人目を妊娠中です。もともと子どもは2人ほしいと旦那と話していましたが、義母に「子どもは1人にしなさい」と言われまし