わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第29話あ〜ダメだ……【エツコの気持ち】【編集部コメント】せっかくの園長先生の言葉も、エツコさんには届きませんでした。というか、ケンシンくんを否定された時点で、もはや誰の言葉も受け入れ