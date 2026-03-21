【その他の画像・動画等を元記事で観る】2024年10月〜12月にかけて第1期が放送され、さらに2026年7月から日本テレビにて第2期が放送予定のTVアニメ『株式会社マジルミエ』（原作：岩田雪花作画：青木 裕（集英社ジャンプコミックス刊）。『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション漫画。物語は就