ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）のメンバー総勢77名が集結する恒例イベント「Hello! Project ひなフェス2026」が、3月20〜21日に千葉・幕張メッセ国際展示場1ホールで開催された。昼夜2部制の全4公演で2万1000人を動員したイベントでは、新メンバー発表やメンバー復帰、新曲初披露など多彩なトピックが連日会場を沸かせた。【写真ギャラリー】Hello! Project ひなフェス 2026最大のサプライズとなったのが、最終