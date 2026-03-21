■これまでのあらすじ夫が義母に渡した合鍵を返してほしいと言うと「心が狭い」と言われてしまった妻。後日、今度は義妹が勝手に家に上がり込み、タンスの服を物色していた。「もらってあげようと思って」という義妹に出産後に着るつもりだと言うと義妹は「無理でしょ」と薄ら笑いを浮かべて…。人のものを勝手に持ち去ろうとしておいて、なんで義妹は笑っているんでしょうか？失礼極まりないことを言われたので私が反論すると、今