◆大相撲▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）東前頭６枚目・一山本（放駒）が、関脇・高安（田子ノ浦）を上手投げで破り、８勝６敗とした。「自分から動いていけたのが良かった。最後まで諦めないで良かった」と振り返った。場所中の１５日には先代師匠の元大関・若嶋津の日高六男さんが死去した。勝ち越しを決め「今場所はどうしても勝ち越したいと思っていた。あと一番、自分の相撲を取りきれるように」と