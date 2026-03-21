◆女子アジア杯▽決勝日本１―０オーストラリア（２１日、オーストラリア・シドニー）暫定ＦＩＦＡランク６位のなでしこジャパンは、決勝で同１５位のオーストラリアに、１―０で勝利。２大会ぶり３度目のアジア制覇を達成した。＊＊＊なでしこジャパンを優勝に導いた一発は、圧巻のミドル弾だった。前半１７分、ＦＷ浜野まいかはＭＦ長谷川唯のパスを後ろ向きで受けると、反転しながら右足を一閃（いっせん）。相