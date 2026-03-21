デンマーク政府が滑走路破壊計画を立てていたとされるグリーンランド中心都市ヌークの空港＝1月（共同）【ロンドン共同】デンマーク公共放送DRは19日、トランプ米政権がデンマーク自治領グリーンランドに侵攻した場合、デンマーク政府が領内の中心都市ヌークの空港滑走路を破壊する計画だったと報じた。政府は1月、グリーンランドに部隊を派遣し、破壊の準備を進めていた。兵士が負傷した場合の輸血用血液も運んだ。トランプ政