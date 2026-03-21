21日午後8時42分ごろ、熊本県水俣市で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）3.3と推定される。15日に水俣市で震度4を観測して以降、周辺で地震が相次いでおり、21日午後3時4分ごろにも水俣市で震度3を観測していた。福岡管区気象台によると、周辺で起きた地震で震度1以上の観測は、21日夜までに30回を超えた。21日午後8時42分ごろの