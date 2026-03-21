あなたって一体何者なの！？▶▶この作品を最初から読む皇太子妃として、国の未来を思って花嫁修業を続けていた公爵令嬢のパトリシア。しかし、皇帝生誕祭のパーティにて、教皇庁からやってきた聖女から「災い」と呼ばれ、婚約者であるアレックスからは、婚約破棄と元奴隷の侍女ミーアとの結婚を告げられて！？悪女に居場所を奪われ、社交界を去ることになった公爵令嬢パトリシアは、新たにどんな未来を描いていくのでし