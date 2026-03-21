（台北中央社）外交部（外務省）は20日、中央アフリカのカメルーンで26日から開かれる世界貿易機関（WTO）閣僚会議を巡り、同国が台湾代表団に発給した非公式外交・公用ビザの国籍欄が「Taiwan, Province of China」（中国台湾省）と表記されていたと明らかにした。代表団は欠席を余儀なくされたとした上で、中国に追随し、台湾の加盟メンバーとしての権利を著しく損なう行為だとして、カメルーンを強く非難した。閣僚会議には行政