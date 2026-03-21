Image: Shutterstock オバマ元大統領による宇宙人は実在する発言と、トランプ大統領がこれを機密情報の漏洩だと非難したことで、「宇宙人やっぱりいるんだ！ 米政府は何か知ってるんだ!?」という雰囲気が色濃くなった地球。そんな中、アメリカ政府が新たに「aliens.gov」というドメインを取得したことがわかりました。UFO情報を公開？トランプ政権になって新たなドメインを取得しまくってい