Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマートウォッチがすっかり定着した今、時計としての個性や魅力が機械式時計を選ぶ理由になるのではないでしょうか。現在、machi-yaでプロジェクトを実施中の「DOUBLE ROLLER（ダブルローラー）」は、香港発のブランド「VORTICHRON WATCHES」が手掛けており、個性とアナログの魅力を兼ね備え