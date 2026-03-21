ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月21日に女子アジアカップの決勝で開催国のオーストラリアと対戦。浜野まいかが挙げた１点が決勝点となり、１−０で勝利し、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの長谷川唯は「前回大会の悔しさ（４強敗退）もあったので、こうやってみんなで優勝できて、たくさんのお客さんの前でプレーできて、優勝できたのはすごく良かっ