ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ホスト国のオーストラリアと対戦。１−０で勝利して優勝を飾った。ホームの大声援を受けて勢いに乗る相手に立ち上がりからチャンスを作られたなか、17分に先制に成功。敵陣ペナルティエリア手前の左から浜野まいかが鮮やかなミドルシュートを突き刺した。このゴールを最後まで守り切った。 なでし