【その他の画像・動画等を元記事で観る】 プリンセス プリンセスの解散から30年の節目となる5月31日、全国24都市30館の映画館にて、ライブフィルム『The Last Live』が上映される。 ■『解散から30周年記念 -tvkスペシャル-』の上映も決定 1996年に開催された全国47都道府県を巡るツアー『PRINCESS PRINCESS PANIC TOUR ’96 解散を遊ぼう』は、全50公演で約16万人を動員。『The Last Live』は、その最終公演の地であり、