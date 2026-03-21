この記事をまとめると ■ダイハツ・ミライースに競技仕様「tuned by D-SPORT Racing」が登場 ■ミラはラリーを中心にモータースポーツの舞台で古くから活躍してきた ■軽量安価な特性が競技ベースに最適で愛されてきたモデルといえる ダイハツから久しぶりの本格スポーツモデル 3月19日、ダイハツ・ミライースをベースに、本来設定のないターボエンジンと5速MTを搭載したコンプリートカー「ミライース tuned by D-SPORT Racing」