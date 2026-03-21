◇プロ野球オープン戦巨人3ー0楽天（21日、東京ドーム）巨人の阿部慎之助監督はこの日、先発したハワード投手について、開幕2戦目で投げさせると明かしました。ハワード投手は5回無失点。前回14日の日本ハム戦では操り切れていなかった変化球をこの1週間でしっかり修正してきたと阿部監督は評価しました。報道陣から「このまま次週も投げさせるか」と聞かれると「はい」と即答。次週は開幕2戦目となっていて、竹丸和幸投手に引き