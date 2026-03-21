Photo: Haruki Matsumoto この記事は2025年8月16日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。プラモデルやフィギュアの塗装に手を出したいけれど、エアブラシは敷居が高い。そう感じている人も少なくないのでは？そんなハードルを下げてくれたのが電動スプレーガン「SPRITZ」でした。コードレスで扱いやす