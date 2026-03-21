悪意がなくても、何気ない一言が相手の心を強く傷つけてしまうことがあります。幼少期に実母から向けられた言葉が、大人になってからも消えない小さな痛みとして胸に残っていたという、筆者の知人A子さん。けれど、娘さんの通う保育園で起きたある出来事が、その長年刺さっていた心のトゲをそっと取り除いてくれたのだそうです。 ピンクのドレスに憧れて