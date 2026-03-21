夜中にベッドに入って添い寝をする子猫の姿が可愛いと話題です。動画には「しろちゃんが幸せそうで可愛い」「この添い寝は毎日でも問題ない！」等のコメントが寄せられ9万回以上再生されているようです。 【動画：深夜２時、ママの布団に『忍び込む子猫』→ゴロゴロが止まらなくて…悶絶級に『尊い光景』】 深夜になると…？ YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」に投稿されたのは