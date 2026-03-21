1.体温と鼓動が心地よいから 猫が飼い主の股の間に入りたがるのは、あたたかな体温や規則的な鼓動を感じられるからだと考えられています。太ももに囲まれた空間はほどよく暖かく、外気の影響も受けにくい場所です。 寒がりである猫は、安全で温かい場所を選ぶ習性があります。飼い主の体温は安定しており、一定のリズムを刻む鼓動は安心材料のひとつになるのです。 ただし、暑い時期でも強く潜り込む場合や、呼吸が荒い