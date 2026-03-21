手帳や小物のデコレーションや、スマホケースのアレンジなどに使える「シール」。シール帳に貼りつけて、シールの交換を楽しむ“シル活”も話題になっています。そこで今回は、【ダイソー】で見つけた可愛すぎる「シール」をピックアップ。コレクション心をくすぐるデザインや、プチプラとは思えないクオリティの高さにも注目です。 キラキラデザインが推しポイント 「これめっ