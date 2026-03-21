2万再生を超えてたくさんの応援が寄せられることになったのは、猫ちゃんが飼い主さんの膝の間からがんばって立ち上がろうとする光景。飼い主さんの足の間でくつろいでいた猫ちゃんが身をよじって起き上がろうとする姿には、「一生懸命でかわいい♡」「立て～！立つんだ！」と、たくさんのエールが寄せられることとなりました。 【動画：飼い主の『足の間でくつろいでいた猫』→起き上がろうとした結果…『まさか