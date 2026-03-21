人気グラビアアイドルの三橋くん（24）が20日、自身のX（旧ツイッター）で、6年制の薬科大学を卒業したことを公表した。 【写真】存在感ありまくり！卒業式での袴姿を披露した三橋くん 三橋くんは「薬科大学を卒業しました 春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流 (国家試験受かれば...) として頑張ります」と卒業を公表。白と赤の袴姿で、卒業書にあたる学位記を手に笑顔を見せる自身の姿も添えた。また「薬剤師タレ