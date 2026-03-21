グラビアアイドル・コスプレイヤーの東堂とも（34）が、10日発売の写真週刊誌「FLASH」に登場した。 【写真】オトナの色気全開!しっとりマシュマロを大胆開放 東堂は名門の桜蔭中学・高校を経て、東京大学文学部を卒業した超エリート美女。現在はグラビアやコスプレの仕事を中心にこなしている。 同号では、大人の色気全開なグラビアを8ページにわたって展開。ランジェリーからは自慢のマシュマ