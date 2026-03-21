浜野まいかが豪州戦で決勝ゴールなでしこジャパン（日本女子代表）は、女子アジアカップの決勝で3月21日にオーストラリアと対戦し、1-0の勝利で2大会ぶり3回目の優勝を果たした。決勝ゴールのFW浜野まいかは「目標としていた優勝ができて、ちょっと（自分を）褒めてあげたい」と笑顔だった。日本は前線で相手を押し込んだ状態を作った前半17分、左サイドで短くつないで後ろを向いた状態のFW浜野まいかがいきなり振り向きざまの