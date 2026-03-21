気になる記事やブログ、技術解説サイトなどブックマークに保存したサイトを後で見ようとした際に、ページが削除されているケースがあります。「Linkwarden」を使うと、ブックマークと同時にページをPDF化し、スクリーンショットを保存した上、複数人との共有や複数デバイスでの利用が可能となり、多機能なブックマーク管理サービスが利用できます。以前から3年近くが経過してまったく違う次元までレベルアップしたので改めて使って