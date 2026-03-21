◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）「７番・三塁」で出場した巨人・坂本勇人内野手（３７）が第３打席でオープン戦１号を放ち、チームをオープン戦５連勝に導いた。１点リードの６回無死一塁で、内角１４９キロ直球を弾丸ライナーで左翼席へ突き刺した。「オープン戦でインサイドをさばけたり、あと何回かいい感じのヒットも出たりしてるんで、そこはすごくいいのかなと思います」と代名詞の内角さばきを見せ