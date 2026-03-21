７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が２１日、韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥＣＯＭＥＢＡＣＫＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を行った。メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは、２０日に３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」をリリース。７人がステージにそろうのは２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来となる。歴史的な一夜を