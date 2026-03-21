【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 2−1 サンフレッチェ広島（3月18日／豊田スタジアム）【映像】イエロー相当？ユニフォームを引っ張り倒した瞬間サンフレッチェ広島のFWジャーメイン良のプレーをめぐり、ファンの間でも疑問の声が上がった。3月18日に明治安田J1百年構想リーグ第7節が行われ、サンフレッチェ広島は敵地で名古屋グランパスと対戦。30分に広島のFWジャーメイン良が1枚目のイエローカードをもらうと