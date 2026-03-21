ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」決勝戦が21日、都内で開催され、今井らいぱち（38）が初優勝した。過去最多となるエントリー6171人から第24代目王者に輝き、優勝賞金500万円を獲得した。審査員7人中5票を集め頂点に輝いた今井。優勝が決まると頭をかきむしり「マジか！？」と喜び。目を輝かせトロフィーを受け取ると「本当にありがとうございます。いろいろ支えてくださいました皆さん、ありがとうございます。