SUPEREIGHTの村上信五（44）が21日、大阪・東大阪市で行われた近大の卒業式にゲストスピーカーとしてサプライズで登壇した。はかまやスーツ姿の卒業生約6000人で埋まる会場がどよめく中、スーツ姿で登場した村上は「先に社会に出ている人間としてお伝えできることは普通ってそんなに悪くない」と自らの経験談を交え、メッセージを送った。約30年芸能界で活動するかたわら、本の執筆や農業関連会社の取締役も兼務。幅広い分野で活