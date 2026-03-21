◇女子AFCアジアカップ決勝 日本 1-0 オーストラリア(21日、オーストラリア)勝利に大きく貢献するスーパーゴールを決めた女子日本代表なでしこジャパンの浜野まいか選手が、試合後のインタビューで喜びを語りました。浜野選手は第一声、華やかな紙吹雪が舞う表彰式を経て「キラキラしてました」と天真爛漫に喜びの声を上げます。そしてチームが優勝できた要因として「チームメートみんなに感謝、スタッフ、監督、日本から応援して