ピン芸人日本一を決める「R−1グランプリ2026」決勝戦が21日、フジテレビ系で生中継され、過去最多6171人がエントリーした中から決勝に進出した9人が、優勝賞金500万円を争った。◇◇◇◆今大会の主な内容。02年に第1回が開催され、今回で第24回。エントリーは過去最多6171人。優勝賞金は500万円。決勝はファイナリスト9人で争う。ファーストステージのネタ披露時間は4分。審査員7人が、それぞれ100