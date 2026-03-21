3月21日、AFC女子アジアカップ2026の決勝がオーストラリアで行われ、なでしこジャパンはホスト国であるオーストラリア女子代表と対戦した。完全アウェイのなか、2大会ぶり3度目の優勝を目指す日本は序盤からボールを握り、サイドを使って相手ゴールに迫る。すると、16分長谷川からボールを受けた浜野がターンして、右足を思い切り振り抜く。PAの外からのシュートは綺麗な弧を描きゴール。思い切りのいいミドルから日本が先制に成功