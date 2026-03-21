25-26シーズンの夏の移籍市場ではジョアン・ペドロらとともにチェルシーに加入したリアム・デラップ。マンチェスター・シティユース出身のストライカーで、昨季はイプスウィッチでプレミアリーグを1シーズン戦い抜き、リーグ戦で12ゴール2アシストの数字を残した。その活躍を買われ、今季はチェルシーでプレイしているが、怪我での離脱もあって思うようにプレイできず、1ゴール1アシストと寂しい数字に終わっている。『talkSPORT』