ラツィオに所属するスペイン人DFマリオ・ヒラを巡って今夏ビッグクラブによる争奪戦が勃発する可能性があるようだ。伊『Corriere dello Sport』が報じている。現在25歳の同選手はレアル・マドリードでプロキャリアをスタートさせ、2022年夏にラツィオへ移籍。今シーズンはここまで公式戦29試合に出場している。ラツィオは現行契約が2027年6月までとなるヒラと契約延長を希望しているが、交渉は停滞しているため、今夏の移籍が注目