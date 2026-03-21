今年はレアル・マドリードMFジュード・ベリンガムの評価が変わる1年になるかもしれない。ベリンガムが特別な選手であることは確かで、才能は抜群だ。しかし今季は肩の手術で出遅れ、現在もハムストリングを痛めて離脱している。情報サイト『Transfermarkt』は環境の変化もあり、ベリンガムの評価が落ちてきたと取り上げている。レアルでは加入初年度こそゴールを量産したが、キリアン・ムバッペの加入で役割が変化。得点源はムバッ