夏のW杯に向けた3月の親善試合を戦うイングランド代表が35名の招集メンバーを発表した。本戦でこの人数を呼ぶことはできないため、この3月のテストマッチでふるいにかけられるのだろう。『THE Sun』では今回のメンバーに選ばれなかったが、トーマス・トゥヘル監督がアーセナルで存在感を示している16歳マックス・ダウマンに言及。彼のW杯への道は閉ざされていないと語った。「私は年齢に関係なく、誰に対しても扉を開けている。監