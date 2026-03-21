◆大相撲▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、優勝争いに踏みとどまることができなかった。２差で首位の関脇・霧島（音羽山）を追いかける中、迎えた小結・熱海富士（伊勢ケ浜）との一番。立ち合いの突きといなしで相手を崩しかけたが、残されて左四つ。両まわしを引いたが、上手を切られると、１９７キロの圧力に後退して押し出された。支度部屋では「起こして中に入ろ