◆大相撲▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）東農大出身で、幕下最下位格付け出しの不動豊（ふどうほう、時津風）が、西幕下６０枚目・豪白雲（武隈）を上手投げで破って４勝目。勝ち越しを決めた。「勝ち越せて良かった」と安どした。不動豊は昨年の全国学生相撲選手権大会で個人準優勝、全日本相撲選手権大会でも個人ベスト８で幕下最下位格付け出し資格を取得した実力者。学生時代とプロの違いに戸惑いも