◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人は２試合続けて開幕戦を想定したオーダーで臨んだ。この日のスタメンは１番左翼キャベッジ、２番中堅に松本、３番遊撃に泉口、４番一塁にダルベック、５番捕手に岸田、６番右翼に中山、７番三塁に坂本、８番二塁に浦田が入った。初回先頭でキャベッジが先頭打者本塁打。松本は本拠地初安打、６回には坂本が２ランを放った。２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）までオ