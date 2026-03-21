AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026の決勝戦が21日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）が優勝を飾った。試合後には表彰式が行われ、個人賞も発表された。決勝で開催国オーストラリアを1−0で下し、2大会ぶり3度目のアジア制覇で幕を閉じた今大会。なでしこジャパンは、チームとして、フェアプレー賞を獲得したほか、個人賞も受賞した。大会ベストGKには、守護神の山下杏也加が選出された。山下は大会通じて、