AFC女子アジアカップオーストラリア2026の決勝戦が21日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）はオーストラリア女子代表と対戦した。2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップのアジア予選も兼ねた今大会。なでしこジャパンは、グループステージを3戦全勝で終えると、準々決勝ではフィリピンを7−0で大勝し、ベスト4進出を決めるとともにワールドカップの出場権を獲得した。そして準決勝では、韓国女子代表を前に4−1で