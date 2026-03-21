気象庁によると、21日午後8時42分ごろ、地震があった。震源地は熊本県天草・芦北地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは3．3と推定。この地震による津波の心配なし。震度4を観測したのは、水俣市。震度3を観測したのは、津奈木町。