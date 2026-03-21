２１日午前９時５０分頃、静岡市葵区田代の静岡県道６０号で「土砂崩れが起きている」と通行人から１１０番があった。市によると、約５００立方メートルの土砂が２０メートルにわたって路上に堆積（たいせき）し、午後４時半時点で宿泊施設「白樺（しらかば）荘」など３施設の宿泊客や従業員など計７９人が孤立している。現場は「明神橋」から数十メートル北。市によると、３施設とは連絡が取れ、体調不良者やけが人は確認され