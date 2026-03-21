ドルトムントは21日、ドイツ代表MFエムレ・ジャンとの契約を1年更新し、2027年6月30日までの契約を締結したことを発表した。エムレ・ジャンは、2月28日に行われたブンデスリーガ第24節のバイエルン戦で左ひざを負傷。一度はプレー続行したものの、前半終了間際に交代を余儀なくされていた。そしてクラブは後日、左ひざ前十字じん帯断裂を重傷を負ったことを公表した。エムレ・ジャンとドルトムントの契約は2026年6月30日まで