午後8時42分頃、九州地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】熊本で震度4 津波の心配なし震源 熊本県天草・芦北地方深さ 10kmM3.3震度4 水俣市震度3 津奈木町今後の情報に注意してください。（ANNニュース）